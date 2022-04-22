Михаэль Штих: Уимблдон будет обесценен, потому что оттуда убрали лучших теннисистов

Известный в прошлом немецкий теннисист Михаэль Штих прокомментировал бан российских и белорусских игроков на Уимблдоне.

«Я согласен с тем, что политика — это часть спорта, даже если этого не было бы в идеальном мире. Но я думаю, что не стоит дискриминировать человека только из-за его или её места рождения.

«Я отправил председателю Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Яну Хьюитту электронное письмо после того, как увидел решение. Я сказал, что считаю это неправильным. Я бы хотел, чтобы клуб сделал заявление о том, что мы все должны объединиться, но теннисный мир сейчас не объединён. Это то, чего я вообще не могу понять. Почему они не могут держаться вместе?

Я читал, что у Уимблдона могут отнять рейтинговые очки, но это было бы ещё хуже. В итоге вы получаете больше проигравших, потому что русские и белорусы не могли играть, а люди, которые играют, не получают баллов в рейтинге.

Турнир уже будет обесценен, потому что оттуда убирают лучших теннисистов. Сколько стоит такая победа в чемпионатах в этом году? Конечно, игроки могут пропустить соревнования из-за травм, но сейчас у нас есть решение самого турнира убрать часть соревновательности.

И не всех россиян и белорусов забанят. Могут приходить тренеры. Могут приходить болельщики. Обычные люди, которые хотят находиться на территории. Кажется, это не точное решение. Каков смысл с этом решении?

Я бы согласился с запретом, если бы какой-нибудь российский игрок позировал на фото с президентом. Но большинство ребят — просто теннисисты. Они рождены в России или Беларуси.

Вспомните то, что Китай сделал в Гонконге. Плюс ко всему, там всё ещё репрессируют людей, а у журналистов нет свободы слова. Несмотря на это, мы не отстранили китайских игроков от тура. Итак, где провести черту? Что послужит сигналом на будущее, если подобные вещи повторятся?

Это напоминает мне 1973 год, когда Николе Пиличу запретили участвовать в одном турнире, а большинство лучших игроков отказались играть. Я не говорю, что на этот раз должен быть бойкот, просто современные игроки должны выступить с заявлением через советы игроков ATP и WTA.

Что они должны сказать? Это не мое дело, чтобы наставлять им. Им нужно поговорить и с украинскими игроками, узнать их мнение. Не все согласятся. Но я не верю, что они поддержат исключение определенных национальностей.

Мы часто слышим, как игроки выходят и призывают к улучшению условий игры, увеличению призовых или сокращению количества турниров. Теперь они должны высказать свое мнение по этому поводу, а не просто оставить это на усмотрение администраторов. Я чувствую, что как теннисное сообщество мы должны выступать перед миром единым фронтом», — приводит слова Штиха The Telegraph.

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