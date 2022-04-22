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Кудерметова на двух тай-брейках обыграла Бондарь и вышла в полуфинал турнира в Стамбуле

Кудерметова на двух тай-брейках обыграла Бондарь и вышла в полуфинал турнира в Стамбуле
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, одержала победу в четвертьфинале турнира в Стамбуле (Турция).

Её соперницей была представительница Венгрии Анна Бондарь, занимающая 72-е место в мировой классификации. Кудерметова обыграла венгерку со счётом 7:6 (11:9), 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.

За два сета Кудерметова выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Бондарь — пять подач навылет, ни одной двойной ошибки и четыре брейка при шести брейк-пойнтах.

За выход в финал турнира WTA-250 в Стамбуле Кудерметова сразится с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Стамбул. 1/4 финала
22 апреля 2022, пятница. 19:25 МСК
Анна Бондарь
72
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 9 		6 3  
7 11 		7 7  
         
Вероника Кудерметова
29
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Вот так красавица! Вероника Кудерметова завоевала 1-й титул и вошла в топ-30 рейтинга WTA Вот так красавица! Вероника Кудерметова завоевала 1-й титул и вошла в топ-30 рейтинга WTA
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