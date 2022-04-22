Кудерметова на двух тай-брейках обыграла Бондарь и вышла в полуфинал турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, одержала победу в четвертьфинале турнира в Стамбуле (Турция).

Её соперницей была представительница Венгрии Анна Бондарь, занимающая 72-е место в мировой классификации. Кудерметова обыграла венгерку со счётом 7:6 (11:9), 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.

За два сета Кудерметова выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Бондарь — пять подач навылет, ни одной двойной ошибки и четыре брейка при шести брейк-пойнтах.

За выход в финал турнира WTA-250 в Стамбуле Кудерметова сразится с представительницей Румынии Сораной Кырстей.