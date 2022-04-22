Кудерметова на двух тай-брейках обыграла Бондарь и вышла в полуфинал турнира в Стамбуле
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, одержала победу в четвертьфинале турнира в Стамбуле (Турция).
Её соперницей была представительница Венгрии Анна Бондарь, занимающая 72-е место в мировой классификации. Кудерметова обыграла венгерку со счётом 7:6 (11:9), 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.
За два сета Кудерметова выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Бондарь — пять подач навылет, ни одной двойной ошибки и четыре брейка при шести брейк-пойнтах.
За выход в финал турнира WTA-250 в Стамбуле Кудерметова сразится с представительницей Румынии Сораной Кырстей.
Стамбул. 1/4 финала
22 апреля 2022, пятница. 19:25 МСК
72
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
29
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Комментарии
- 22 апреля 2022
-
22:03
-
21:39
-
21:09
-
20:49
-
20:18
-
20:00
-
19:43
-
19:23
-
18:24
-
18:19
-
18:14
-
18:13
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:40
-
17:36
-
17:27
-
16:48
-
16:10
-
15:44
-
14:53
-
14:37
-
14:30
-
14:02
-
13:55
-
13:07
-
11:51
-
11:39
-
10:41
-
10:12
-
08:05
-
07:43
-
07:33
-
00:35
Партнерский контент