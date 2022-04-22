Свёнтек в двух сетах обыграла Радукану в 1/4 финала грунтового турнира в Штутгарте
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В четвертьфинале Ига обыграла представительницу Великобритании Эмму Радукану со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 45 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Радукану — три эйса, ни одной двойной ошибки и один брейк при пяти брейк-пойнтах.
В полуфинале соревнований соперницей Свёнтек станет россиянка Людмила Самсонова.
Призовой фонд турнира в Штутгарте составил $ 703 580. Его действующей чемпионкой является австралийская теннисистка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.
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