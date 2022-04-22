Алькарас в 3-х сетах победил Циципаса и стал полуфиналистом грунтового турнира в Барселоне

Чемпион «Мастерса» в Майами, 11-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
В четвертьфинальном матче Алькарас (5) со счётом 6:4, 5:7, 6:2 обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса (1). Встреча продлилась 2 часа 12 минут. Карлос один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Циципаса — три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в финал Алькарас сразится с австралийцем Алексом де Минором.
Призовой фонд соревнований в Барселоне составил €2 661 825. Действующим обладателем титула является Рафаэль Надаль. Он не сможет защитить титул, так как восстанавливается после стрессовой трещины в ребре.
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