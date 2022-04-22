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Алькарас в 3-х сетах победил Циципаса и стал полуфиналистом грунтового турнира в Барселоне

Алькарас в 3-х сетах победил Циципаса и стал полуфиналистом грунтового турнира в Барселоне
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Чемпион «Мастерса» в Майами, 11-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В четвертьфинальном матче Алькарас (5) со счётом 6:4, 5:7, 6:2 обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса (1). Встреча продлилась 2 часа 12 минут. Карлос один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Циципаса — три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал Алькарас сразится с австралийцем Алексом де Минором.

Призовой фонд соревнований в Барселоне составил €2 661 825. Действующим обладателем титула является Рафаэль Надаль. Он не сможет защитить титул, так как восстанавливается после стрессовой трещины в ребре.

Барселона. 1/4 финала
22 апреля 2022, пятница. 21:45 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Карлос Алькарас
11
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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