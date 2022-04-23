18-летний Карлос Алькарас дебютирует в топ-10 рейтинга ATP

18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия дебютирует в топ-10 мужского мирового рейтинга ATP по итогам грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).
Напомним, вчера, 22 апреля, Алькарас в трёх сетах обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира в Барселоне (6:4, 5:7, 6:2). Продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут.
После победы над Циципасом Алькарас набрал 3507 очков и поднялся на 10-е место рейтинга ATP, обойдя британца Кэмерона Норри (3440).
Отметим, что Алькарас при победе в полуфинале турнира в Барселоне над австралийским теннисистом Алексом де Минором поднимется на 9-ю строчку. Также Алькарас станет девятым даже если завоюет титул соревнований.
Напомним, Алькарас дебютировал в топ-15 рейтинга ATP 4 апреля.
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