Опубликовано заявление главы WTA по поводу отстранения россиян и белорусов от Уимблдона

Глава WTA Стив Саймон высказался против отстранения российских и белорусских теннисистов от Уимблдона.

«Люди считают, что не нужно смешивать спорт и политику, но в реальности такого не бывает. Иногда это происходит, и нынешняя ситуация — яркий пример. Это реальная жизнь.

Ранее в этом году мы озвучили свою позицию по этому вопросу. Спортсмены должны иметь возможность соревноваться, нельзя их наказывать за действия властей их государства.

Решение Уимблдона противоречит правилам турниров «Большого шлема» и нашим общим соглашениям. Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA), проводящая турниры под эгидой WTA, нарушает наш устав и правила по участию спортсменов в соревнованиях.

У нас есть возможность отреагировать на оба случая, но нет такой же юрисдикции по «Большим шлемам», как по соревнованиям под эгидой WTA. Были прецеденты, когда случались похожие ситуации и на турнир налагались санкции и взимались штрафы.

В ближайшее время мы подумаем над дальнейшими действиями. Думаю, в скором времени от нас последует конкретная реакция. Но как именно мы поступим, пока неизвестно», — приводит слова Саймона Tennis 365.

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