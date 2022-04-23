Новак Джокович — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция встречи турнира в Белграде

Сегодня, 23 апреля, в Белграде (Сербия) состоится полуфинальный матч грунтового турнира категории ATP-250, в котором сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и 26-й номер мужского мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов.
Поединок пройдёт на центральном корте теннисного центра «Новак» и начнётся в 15:00 мск.
По личным встречам Джокович выигрывает у Хачанова — 7:1. Хачанов победил лишь однажды (7:5, 6:4). Это случилось в финале хардового турнира в Париже в 2018 году.
Отметим, что во втором полуфинале соревнований сыграет другой россиянин, Андрей Рублёв. Его соперником станет итальянец Фабио Фоньини.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Карен Хачанов на грунтовом турнире ATP-250 в Белграде
- 23 апреля 2022
-
10:25
-
10:07
-
10:03
-
09:30
-
02:38
-
00:41
-
00:06
- 22 апреля 2022
-
23:58
-
23:21
-
22:03
-
21:39
-
21:09
-
20:49
-
20:18
-
20:00
-
19:43
-
19:23
-
18:24
-
18:19
-
18:14
-
18:13
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:40
-
17:36
-
17:27
-
16:48
-
16:10
-
15:44
-
14:53
-
14:37
-
14:30
-
14:02
-
13:55