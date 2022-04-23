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Новак Джокович — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция встречи турнира в Белграде

Новак Джокович — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция встречи турнира в Белграде
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Сегодня, 23 апреля, в Белграде (Сербия) состоится полуфинальный матч грунтового турнира категории ATP-250, в котором сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и 26-й номер мужского мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов.

Поединок пройдёт на центральном корте теннисного центра «Новак» и начнётся в 15:00 мск.

По личным встречам Джокович выигрывает у Хачанова — 7:1. Хачанов победил лишь однажды (7:5, 6:4). Это случилось в финале хардового турнира в Париже в 2018 году.

Отметим, что во втором полуфинале соревнований сыграет другой россиянин, Андрей Рублёв. Его соперником станет итальянец Фабио Фоньини.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Карен Хачанов на грунтовом турнире ATP-250 в Белграде

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