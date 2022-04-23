Алькарас — о туалетном перерыве Циципаса: это была его стратегия, он хотел сбить мой ритм

Чемпион «Мастерса» в Майами, 11-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о туалетном перерыве грека Стефаноса Циципаса по ходу сета в матче 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). При счёте 0:3 в решающем сете Циципас ушёл переодеться. Грек не смог уложиться в регламентированные полторы минуты, и за каждые 25 секунд задержки его штрафовали на очко.

В итоге победу в поединке одержал Алькарас со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

«Честно говоря, я не знаю, что это было. Я никогда не видел, чтобы кто-то ходил в туалет во время такого перерыва. Я не знаю точных правил, но думаю, это заслуживало предупреждения, хотя не уверен, что на два очка. Но такого я никогда не видел.

Думаю ли я, что это была его стратегия, для того чтобы сбить мой настрой? Да, думаю, так оно и было. Он хотел сбить мой ритм, когда уходил в раздевалку, но у него это не вышло, это хорошо», — приводит слова Алькараса Punto De Break.