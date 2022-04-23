Алькарас станет самым молодым игроком, пробившимся в топ-10, после Надаля в 2005 году

Испанский теннисист Карлос Алькарас станет самым молодым теннисистом в топ-10 рейтинга ATP со времён Рафаэля Надаля.

25 апреля 2005 года Надаль дебютировал в первой десятке мирового рейтинга. В начале апреля 2005 года Надаль выиграл турниры в Монте-Карло и Барселоне. После этого он взял титул в Риме и одержал победу на «Ролан Гаррос».

На момент дебюта в топ-10 Надалю было 18 лет 10 месяцев и 22 дня. Алькарас попадёт в топ-10 при возрасте 18 лет 11 месяцев и 20 дней.

Помимо этого, Алькарас станет двадцатым в истории рейтинга теннисистом до 20 лет, кому удалось пробиться в топ-10. Двенадцати теннисистам из этого списка удавалось стать первыми ракетками мира. Это Борис Беккер, Матс Виландер, Бьорн Борг, Андре Агасси, Рафаэль Надаль, Пит Сампрас, Стефан Эдберг, Ллейтон Хьюитт, Джон Макинрой, Новак Джокович, Энди Маррей и Энди Роддик.

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