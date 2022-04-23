Циципас угрожал судье по ходу матча с Алькарасом на турнире в Барселоне

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас угрожал судье по ходу четвертьфинального матча турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) с испанцем Карлосом Алькарасом.
Циципасу (1) не понравилось, сколько времени Алькарас (5) потратил на свой туалетный перерыв. Он сделал его между вторым и третьим сетом, что правилами не возбраняется. Однако, по мнению Стефаноса, Карлос потратил на паузу больше положенного времени.
«Сколько времени у него это заняло? Меньше трёх минут? Вы уверены? Мы проверим это после игры, и, если вы допустили ошибку, вас уволят», — пригрозил судье на вышке Циципас.
Победу в поединке одержал Алькарас со счётом 6:4, 5:7, 6:2. При счёте 0:3 в решающем сете Циципас также уходил переодеться. Грек не смог уложиться в регламентированные полторы минуты, и за каждые 25 секунд задержки его штрафовали на очко.
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