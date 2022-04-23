Александр Зверев впервые высказался о решении Уимблдона отстранить российских теннисистов

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире.

Данное решение осудили крупнейшие теннисные организации: ATP, WTA, профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA), основанный Новаком Джоковичем, и другие.

«Я не вижу причин, по которым российские и белорусские теннисисты не могут принять участия в Уимблдоне. Я понимаю, что это направлено против России. Думаю, мы все против войны. То, что происходит на Украине, бесчеловечно и не должно иметь права на существование. Я разговаривал с Андреем Рублёвым, он тоже готов помочь Украине. Он готов выступить против военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), готов пожертвовать заработанные призовые», — приводит слова Зверева We Love Tennis.