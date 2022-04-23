5 из 16 полуфиналистов турниров этой недели — россияне. Все они не сыграют на Уимблдоне

Сегодня, 24 апреля, пройдут восемь полуфинальных матчей текущих грунтовых турниров под эгидой ATP и WTA.
На турнире ATP-250 в Белграде (Сербия) полуфиналистами стали российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов. В Штутгарте (Германия) на соревнованиях серии WTA-500 одной из четырёх полуфиналисток стала россиянка Людмила Самсонова. На турнире WTA-250 в Стамбуле (Турция) состоится сразу два полуфинала с участием российских теннисисток. В одном из них сыграет Анастасия Потапова, в другом — Вероника Кудерметова.
Таким образом, россияне примут участие в пяти из восьми полуфиналов всех текущих грунтовых турниров. Все они не смогут сыграть на Уимблдоне из-за решения организаторов турнира «Большого шлема».
Отметим, что полуфиналисткой турнира в Штутгарте стала и белорусская теннисистка Арина Соболенко. Она также попадает под запрет LTA и не сможет сыграть на Уимблдоне. Всего шесть из 16 теннисистов (37,5%), вышедших в полуфиналы турниров на этой неделе, пропустят главный травяной турнир сезона.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте
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