Самсонова: росла и играла в Италии на грунте, но мой теннис работает на траве и в зале

31-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), где сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.

В прошлом сезоне Самсонова пропустила «Ролан Гаррос», а на грунтовых турнирах под эгидой WTA не проходила дальше второго круга.

«Я росла и играла в Италии на грунте, так что прошлый год был немного странным (смеётся). Ты же знаешь, как играть на грунте, всю жизнь на нём играла.

В этом сезоне я хочу прибавить на грунте, а для этого нужно улучшать игру. Моя игра хорошо работает на траве и в зале, и я бы хотела прибавить на более медленных покрытиях.

Сейчас я чувствую себя прекрасно. Будет любопытно сыграть с первой ракеткой мира. Думаю, Ига сейчас на голову сильнее всех. Она сейчас очень хороша, она в той ситуации, когда всё складывается», — приводит слова Самсоновой пресс-служба WTA.