Российские теннисистки Дзаламидзе и Рахимова пробились в финал парного турнира в Стамбуле
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Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова вышли в финал турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция) в парном разряде.
Россиянки обыграли представительниц Великобритании Алисию Барнетт и Оливию Николлс со счетом 0:6, 6:4, 10:8.
За весь матч Дзаламидзе и Рахимова ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц — один эйс, одна двойная ошибка и четыре брейка при шести заработанных брейк-пойнтах.
В финале Дзаламидзе и Рахимова встретятся с победительницами пары Мари Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Оксана Калашникова (Грузия) / Мию Като (Япония).
Призовой фонд турнира в этом году составил $ 251 750.
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