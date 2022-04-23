Российские теннисистки Дзаламидзе и Рахимова пробились в финал парного турнира в Стамбуле

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова вышли в финал турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция) в парном разряде.

Россиянки обыграли представительниц Великобритании Алисию Барнетт и Оливию Николлс со счетом 0:6, 6:4, 10:8.

За весь матч Дзаламидзе и Рахимова ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц — один эйс, одна двойная ошибка и четыре брейка при шести заработанных брейк-пойнтах.

В финале Дзаламидзе и Рахимова встретятся с победительницами пары Мари Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Оксана Калашникова (Грузия) / Мию Като (Япония).

Призовой фонд турнира в этом году составил $ 251 750.