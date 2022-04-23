Бывшая 39-я ракетка мира Эшли Харклроуд завела аккаунт на Onlyfans

Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд завела аккаунт на Onlyfans, сообщает издание RMC Sport.
Харклроуд завершила карьеру в 2012 году. Она брала титулы на восьми турнирах ITF в одиночном разряде, но не выигрывала турниров на уровне WTA, её лучшее достижение в рейтинге – 39 место – было зафиксировано в 2003 году.
«Я первая профессиональная теннисистка, которая украсила обложку Playboy, а теперь и Onlyfans», — говорится в описании к каналу. За подписку в размере $ 9,99 в месяц она позволяет поклонникам получать доступ к своим секс-видео.
Фото: из личного архива Эшли Харклроуд
OnlyFans — сервис, где авторы выкладывают различный контент, а пользователи могут платно подписываться на них. Наибольшую популярность платформа набрала за счёт создателей контента «18+».
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