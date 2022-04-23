«Я играю на прекрасном уровне и готов взять титул». Алькарас — после победы над Циципасом

11-я ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (6:4, 5:7, 6:2).
«Вероятно, это моя самая большая победа на грунте. Это было круто. Ход игры, атмосфера – всё было идеально.
После второго сета я пошёл в туалет, чтобы отключить свои мысли и не думать об упущенных возможностях. Сказал себе, что нужно забыть обо всём и на максимум выложиться в третьем сете.
Думаю, я обыграл главного фаворита. Я играю на прекрасном уровне и готов взять титул», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.
Сегодня, 23 апреля, Алькарас сразится с австралийцем Алексом де Минором в полуфинале турнира в Барселоне.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким
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