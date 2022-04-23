Чемпион «Ролан Гаррос» Панатта жёстко раскритиковал Уимблдон за решение отстранить россиян

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, итальянский теннисист Адриано Панатта эмоционально отреагировал на решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире.

Дисквалификацию осудили крупнейшие теннисные организации: ATP, WTA, профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA), основанный Новаком Джоковичем, и другие.

«Российских теннисистов отстранили от Уимблдона? Я считаю, что это глупость, чушь собачья, если можно так выражаться. Ко всему прочему Медведев и Рублёв, похоже, не согласны с тем, что делает их страна, они люди, которые являются профессиональными теннисистами. Должен ли тогда инженер из России, проживающий в Лондоне, больше не выходить на работу? Это глупость и полнейшее лицемерие», — приводит слова Панатта Sportskeeda.