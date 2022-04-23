Свитолина: не думаю, что нужно избегать матчей с россиянками. Наоборот, нужно их побеждать

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась после отстранения россиян от Уимблдона.

«Ещё в Индиан-Уэллсе мы обращались в WTA, но с их стороны последовало ноль реакции. Пока нет никакого ответа – ни от WTA, ни от других организаций. Они обычно берут пару дней на внутренние обсуждения. Будем ждать их действий, надеемся на это.

Есть поддержка от некоторых игроков. Имею в виду не россиян и белорусов, а других теннисистов. Разная реакция, но большинство иностранцев нас поддерживает. Например, в Индиан-Уэллсе подходили игроки из других стран. Мы с ними не раз общались.

Надеюсь, наше заявление подействует и мы узнаем, поддерживают ли российские и белорусские теннисисты свою власть и военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Ибо это касается всех россиян. По статистике 80% россиян – возможно, даже больше – поддерживают такие действия своего государства. Если это действительно так, почему они должны быть среди нас, среди наших коллег?

Хотя, зная WTA, они постоянно находят отговорки. Поэтому мы будем бороться до конца, мы готовы к этому.

Не думаю, что правильно избегать матчей с россиянами и белорусами. Напротив, нужно побеждать их, искать в этом дополнительную мотивацию. Думаю, нигде в спорте этого делать не следует. Надо выходить и побеждать. А россияне и белорусы должны просто выразить точную позицию публично.

Сейчас идёт какое-то избегание встреч и разговоров со стороны россиянок. А слова поддержки высказали всего несколько человек, которые спросили, как семья или все ли живы. Для меня ещё загадка, как можно в такой ситуации не проявлять человечность. Хотя мы видимся каждую неделю, наше общение сошло на ноль – даже с тем, с кем раньше здоровались», — приводит слова Свитолиной ua.tribuna.com.