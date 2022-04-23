Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия), призовой фонд которого составил более € 534 тыс.
В полуфинальной стадии Хачанов (3) уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 6:4, 1:6, 6:2.
Встреча продлилась 2 часа. Хачанов один раз подал навылет, не допускал двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из 2. На счету Джоковича — шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре использованных брейк-пойнта из 7.
За титул на домашнем турнире Джокович сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 2) – Фабио Фоньини (Италия, 6).
В 2021 году Белград провёл сразу два турнира, Джокович участвовал в обоих. Первые соревнования выиграл итальянец Маттео Берреттини (Новак проиграл россиянину Аслану Карацеву в полуфинале), вторые – Джокович.
- 23 апреля 2022
-
17:56
-
17:45
-
17:39
-
17:09
-
17:06
-
16:51
-
16:47
-
16:46
-
16:38
-
16:21
-
15:52
-
15:50
-
15:08
-
14:26
-
13:22
-
12:44
-
11:52
-
11:44
-
11:02
-
10:54
-
10:46
-
10:25
-
10:07
-
10:03
-
09:30
-
02:38
-
00:41
-
00:06
- 22 апреля 2022
-
23:58
-
23:21
-
22:03
-
21:39
-
21:09
-
20:49
-
20:18