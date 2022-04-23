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Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде

Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде
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Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия), призовой фонд которого составил более € 534 тыс.

В полуфинальной стадии Хачанов (3) уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 6:4, 1:6, 6:2.

Встреча продлилась 2 часа. Хачанов один раз подал навылет, не допускал двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из 2. На счету Джоковича — шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре использованных брейк-пойнта из 7.

За титул на домашнем турнире Джокович сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 2) – Фабио Фоньини (Италия, 6).

В 2021 году Белград провёл сразу два турнира, Джокович участвовал в обоих. Первые соревнования выиграл итальянец Маттео Берреттини (Новак проиграл россиянину Аслану Карацеву в полуфинале), вторые – Джокович.

Белград. 1/2 финала
23 апреля 2022, суббота. 15:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 2
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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