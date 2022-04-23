Камельзон: для Хачанова три сета с Джоковичем — уже хорошая игра

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинале турнира в Белграде (Сербия). Россиянин в матче 1/2 финала уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 6:1, 2:6.



«И вы удивляетесь тому, что Хачанов проиграл Джоковичу? Для Карена три сета с Джоковичем — уже хорошая игра, которая заставляет его держаться в орбите тенниса высокого уровня! Просто сам факт, Хачанов молодец!



На такие матчи способны только Джокович, Надаль и Федерер. От них всегда можно ожидать куража победы. Но тогда выиграть их становится невозможно. Их нужно хватать напором, неземной игрой, а также ставить в неожиданное положение. Проиграл и проиграл», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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