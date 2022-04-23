Рублёв вышел в финал турнира в Белграде, там он сыграет с Джоковичем

Российский теннисист Андрей Рублёв стал вторым финалистом грунтового турнира ATP-250 в Белграде (Сербия). В полуфинале россиянин обыграл итальянца Фабио Фоньини. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Восьмая ракетка мира Рублёв сделал пять эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Фоньини, занимающий 52-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
В финале турнира Рублёв встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Ранее Джокович в трёх сетах обыграл россиянина Карена Хачанова — 6:4, 1:6, 6:2.
В 2021 году Белград провёл сразу два турнира, Джокович участвовал в обоих. Первые соревнования выиграл итальянец Маттео Берреттини (Новак проиграл россиянину Аслану Карацеву в полуфинале), вторые – Джокович.
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