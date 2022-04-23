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Украинка Цуренко — о словах Рублёва: между нашими народами просто пропасть

Украинка Цуренко — о словах Рублёва: между нашими народами просто пропасть
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Украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на недавнее интервью россиянина Андрея Рублёва. В нём он подверг критике решение организаторов Уимблдона не допустить на турнир россиян и белорусов. Кроме того, Рублёв предложил, чтобы они пожертвовали призовые пострадавшим украинцам.

«Этого человека не интересует, что происходит в его собственной стране. Вообще. Его также не интересует, что происходит в соседней стране. Впечатляюще.

Между нашими государствами и народами просто пропасть, которую я так долго не замечала! Мне очень жаль, я была слепа», – написала Цуренко у себя в соцсетях.

Организаторы Уимблдона решили не допустить россиян и белорусов. Это решение вызвало критику среди многих игроков и теннисных организаций.

«Готовы отдать призовые семьям, детям, которые страдают». Рублёв обратился к Уимблдону «Готовы отдать призовые семьям, детям, которые страдают». Рублёв обратился к Уимблдону
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