Украинка Цуренко — о словах Рублёва: между нашими народами просто пропасть
Поделиться
Украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на недавнее интервью россиянина Андрея Рублёва. В нём он подверг критике решение организаторов Уимблдона не допустить на турнир россиян и белорусов. Кроме того, Рублёв предложил, чтобы они пожертвовали призовые пострадавшим украинцам.
«Этого человека не интересует, что происходит в его собственной стране. Вообще. Его также не интересует, что происходит в соседней стране. Впечатляюще.
Между нашими государствами и народами просто пропасть, которую я так долго не замечала! Мне очень жаль, я была слепа», – написала Цуренко у себя в соцсетях.
Организаторы Уимблдона решили не допустить россиян и белорусов. Это решение вызвало критику среди многих игроков и теннисных организаций.
Комментарии
- 23 апреля 2022
-
18:48
-
18:39
-
17:56
-
17:45
-
17:39
-
17:09
-
17:06
-
16:51
-
16:47
-
16:46
-
16:38
-
16:21
-
15:52
-
15:50
-
15:08
-
14:26
-
13:22
-
12:44
-
11:52
-
11:44
-
11:02
-
10:54
-
10:46
-
10:25
-
10:07
-
10:03
-
09:30
-
02:38
-
00:41
-
00:06
- 22 апреля 2022
-
23:58
-
23:21
-
22:03
-
21:39
-
21:09
Партнерский контент