Украинка Цуренко — о словах Рублёва: между нашими народами просто пропасть

Украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на недавнее интервью россиянина Андрея Рублёва. В нём он подверг критике решение организаторов Уимблдона не допустить на турнир россиян и белорусов. Кроме того, Рублёв предложил, чтобы они пожертвовали призовые пострадавшим украинцам.



«Этого человека не интересует, что происходит в его собственной стране. Вообще. Его также не интересует, что происходит в соседней стране. Впечатляюще.



Между нашими государствами и народами просто пропасть, которую я так долго не замечала! Мне очень жаль, я была слепа», – написала Цуренко у себя в соцсетях.

Организаторы Уимблдона решили не допустить россиян и белорусов. Это решение вызвало критику среди многих игроков и теннисных организаций.