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Кудерметова обыграла Кырстю и вышла в финал турнира в Стамбуле, где сыграет с Потаповой

Кудерметова обыграла Кырстю и вышла в финал турнира в Стамбуле, где сыграет с Потаповой
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира WTA-250 в Стамбуле (Турция). В полуфинале она обыграла Сорану Кырстю из Румынии. Встреча соперниц завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

Кудерметова, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Её соперница, 24-я ракетка мира, ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт.

В финале турнира в Стамбуле Кудерметова встретится с соотечественницей Анастасией Потаповой. Ранее Потапова обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 2:6, 6:2, 6:2.

Стамбул. 1/2 финала
23 апреля 2022, суббота. 17:30 МСК
Вероника Кудерметова
29
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Сорана Кырстя
24
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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