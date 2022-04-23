Кудерметова обыграла Кырстю и вышла в финал турнира в Стамбуле, где сыграет с Потаповой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира WTA-250 в Стамбуле (Турция). В полуфинале она обыграла Сорану Кырстю из Румынии. Встреча соперниц завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.



Кудерметова, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Её соперница, 24-я ракетка мира, ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт.



В финале турнира в Стамбуле Кудерметова встретится с соотечественницей Анастасией Потаповой. Ранее Потапова обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 2:6, 6:2, 6:2.