Самсонова прервала серию Свёнтек, она выиграла 28 сетов подряд

В эти минуты в Штутгарте (Германия) на турнире WTA-500 проходит второй полуфинальный матч. За путёвку в финал борьбу ведут первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и россиянка Людмила Самсонова, занимающая 31-е место в рейтинге WTA. После двух сетов счёт равный — 7:6 (7:4), 4:6.



Россиянка, выигравшая сет на тай-брейке, прервала впечатляющую серию Свёнтек. Дело в том, что до этого польская теннисистка выиграла 28 сетов подряд.



Кроме того, Самсонова стала лишь второй теннисисткой, которая в 2022 году выиграла сет у первой ракетки мира. Ранее это удавалось лишь Кори Гауфф, которая выиграла сет в матче с австралийкой Эшли Барти на турнире в Аделаиде (Австралия). Тогда Барти была первой ракеткой мира.