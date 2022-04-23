Самсонова прервала серию Свёнтек, она выиграла 28 сетов подряд
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В эти минуты в Штутгарте (Германия) на турнире WTA-500 проходит второй полуфинальный матч. За путёвку в финал борьбу ведут первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и россиянка Людмила Самсонова, занимающая 31-е место в рейтинге WTA. После двух сетов счёт равный — 7:6 (7:4), 4:6.
Россиянка, выигравшая сет на тай-брейке, прервала впечатляющую серию Свёнтек. Дело в том, что до этого польская теннисистка выиграла 28 сетов подряд.
Кроме того, Самсонова стала лишь второй теннисисткой, которая в 2022 году выиграла сет у первой ракетки мира. Ранее это удавалось лишь Кори Гауфф, которая выиграла сет в матче с австралийкой Эшли Барти на турнире в Аделаиде (Австралия). Тогда Барти была первой ракеткой мира.
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