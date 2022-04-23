Самсонова уступила Свёнтек в полуфинале турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти в финал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале она уступила первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 5:7.



Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты. Свёнтек пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 15. Её соперница, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и использовала три брейк-пойнта из восьми.



В финале турнира Свёнтек встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, которая ранее обыграла испанку Паулу Бадосу.

Самсонова, выигравшая сет на тай-брейке, прервала впечатляющую серию Свёнтек. Дело в том, что до этого польская теннисистка выиграла 28 сетов подряд.



Кроме того, Самсонова стала лишь второй теннисисткой, которая в 2022 году выиграла сет у первой ракетки мира. Ранее это удавалось лишь Кори Гауфф, которая выиграла сет в матче с австралийкой Эшли Барти на турнире в Аделаиде (Австралия). Тогда Барти была первой ракеткой мира.