Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв может обыграть Джоковича в финале Белграда

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финала турнира в Белграде (Сербия). В главном матче турнира встретятся россиянин Андрей Рублёв и серб Новак Джокович.
«Всё логично: Рублёв в своей агрессивной манере уверенно обыграл Фоньини. Если Андрей будет держать свою подачу и за счёт мощных ударов лишит Джоковича комбинационного тенниса, то создаст Новаку дефицит времени в подготовке к ударам. В таком случае Рублёв сможет выиграть в финале.
Для победы нужно подавать первым мячом на 70-75%, чтобы ровно распределялось по всему матчу. Не должно быть так, что гейм здорово подаёт, а другой — только со вторых мячей. Особой нагрузки тоже нет. Рублёв достаточно свежим подошёл к финалу — не было сверхупорных матчей. О нагрузке нет никакой речи», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 23 апреля 2022
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