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Тарпищев прокомментировал вылет Хачанова от Джоковича в полуфинале турнира в Белграде

Тарпищев прокомментировал вылет Хачанова от Джоковича в полуфинале турнира в Белграде
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от полуфинала турнира в Белграде (Сербия). Россиянин Карен Хачанов со счётом 4:6, 6:1, 2:6 уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

«Джокович по силе обыграл Хачанова. Серб намного разнообразнее Карена. Результат закономерен, даже несмотря на то, что Джокович не в лучшей своей форме.

Для того чтобы приблизиться к лучшим теннисистам, Хачанову нужно разнообразить игру. Больше набрать технико-тактических вариантов. Всё это зависит от тренера, который рядом с ним», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В финале турнира в Белграде Джокович сыграет с другим представителем России, Андреем Рублёвым.

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