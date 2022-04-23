Ольховский: если Хачанов взял один сет у Джоковича, то может и два

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о поражении российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинале турнира в Белграде (Сербия) в матче с сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:2.

«Хачанов оказал сопротивление Джоковичу в полуфинале — молодец! Первый сет хорошо играл, но дальше чуть-чуть не хватило. Джокович стал активнее играть и дожал.



Если Карен может выиграть у Новака один сет, то может и два. Надеюсь, что Хачанов будет оказывать сопротивление лидерам и покажет хорошие результаты в следующем сезоне», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



В финале турнира Джокович встретится с россиянином Андреем Рублёвым.