Ольховский: если Хачанов взял один сет у Джоковича, то может и два
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о поражении российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинале турнира в Белграде (Сербия) в матче с сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:2.
«Хачанов оказал сопротивление Джоковичу в полуфинале — молодец! Первый сет хорошо играл, но дальше чуть-чуть не хватило. Джокович стал активнее играть и дожал.
Если Карен может выиграть у Новака один сет, то может и два. Надеюсь, что Хачанов будет оказывать сопротивление лидерам и покажет хорошие результаты в следующем сезоне», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В финале турнира Джокович встретится с россиянином Андреем Рублёвым.
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