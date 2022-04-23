Ольховский считает, что у Рублёва есть шанс обыграть Джоковича в финале турнира в Белграде

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о предстоящем финале турнира в Белграде (Сербия). В главном матче соревнований россиянин Андрей Рублёв встретится с сербом Новаком Джоковичем.
В полуфинале Рублёв обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 6:2. В свою очередь, Джокович нанёс поражение россиянину Карену Хачанову со счётом 6:4, 1:6, 6:2.
«Победа Рублёва была ожидаема! Андрей являлся фаворитом в матче с Фоньини: был быстрее и лучше. Во всех компонентах превосходил соперника. Выход в финал не стал сюрпризом.
Думаю, у Рублёва будет реально хороший шанс выиграть у Джоковича. Не скажу, что Новак обыграл ведущих соперников — во всех матчах было три сета. Провёл непростые матчи! Если бы Джокович был в лучшей форме, то обыграл бы оппонентов и с большей лёгкостью», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 23 апреля 2022
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