Джокович рассказал о готовности к финалу турнира в Белграде, где он сыграет с Рублёвым

Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что набрал хорошую форму к финалу турнира в Белграде. 23 апреля сербский теннисист в полуфинале соревнований обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Теперь Новак в финале сыграет с ещё одним представителем России Андреем Рублёвым.
После матча с Хачановым Джокович заявил, что уже набрал хорошую форму. До выступления в Белграде он пропустил турниры в США из-за отказа вакцинироваться.
«Я чувствую себя комфортно на корте. Три матча по три сета дали мне достаточно игровой практики. Я достаточно бегал, чтобы приблизиться к оптимальной форме. Не думаю, что мне сейчас не хватает игровой практики. Буду наслаждаться поддержкой зрителей и, надеюсь, смогу принести Сербии этот титул», — сказал Джокович после матча.
- 23 апреля 2022
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