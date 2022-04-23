Джокович рассказал о готовности к финалу турнира в Белграде, где он сыграет с Рублёвым

Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что набрал хорошую форму к финалу турнира в Белграде. 23 апреля сербский теннисист в полуфинале соревнований обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Теперь Новак в финале сыграет с ещё одним представителем России Андреем Рублёвым.



После матча с Хачановым Джокович заявил, что уже набрал хорошую форму. До выступления в Белграде он пропустил турниры в США из-за отказа вакцинироваться.



«Я чувствую себя комфортно на корте. Три матча по три сета дали мне достаточно игровой практики. Я достаточно бегал, чтобы приблизиться к оптимальной форме. Не думаю, что мне сейчас не хватает игровой практики. Буду наслаждаться поддержкой зрителей и, надеюсь, смогу принести Сербии этот титул», — сказал Джокович после матча.