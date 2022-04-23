Соболенко рассказала о настрое на финал турнира в Штутгарте, где она сыграет со Свёнтек

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от финала турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В финале она сыграет с польской теннисисткой Игой Свёнтек, являющейся первой ракеткой мира.



Соболенко напомнила, что в феврале 2022 года на турнире в Дохе (Катар) она уступила Свёнтек со счётом 2:6, 3:6.



«В том матче она меня удивила. Ига играла очень быстро и сверхагрессивно. В том матче я удивлялась каждому очку, которое она набирала. Сейчас, когда она выиграла три турнира подряд, я уже не удивляюсь этому. Но я буду готова к матчу, к борьбе. Её виннерсы меня не удивят. Мне кажется, что это даст мне силы бороться», — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.