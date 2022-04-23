Рублёв: с нетерпением жду матча с Джоковичем, мне нечего терять

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира в Белграде (Сербия), а также поделился ожиданиями от матча за титул, где его соперником будет первая ракетка мира Новак Джокович.
23 апреля Рублёв в полуфинале грунтового турнира в Белграде нанёс поражение итальянцу Фабио Фоньини со счётом 6:2, 6:2. Джокович в полуфинале сломил сопротивление россиянина Карена Хачанова (6:4, 1:6, 6:2).
«Пока этот матч (с Фоньини) был для меня лучшим на турнире. Радует, что я прибавляю от игры к игре. С нетерпением жду встречу с Джоковичем. Мне нечего терять, просто буду получать удовольствие от игры.
Новак сыграет перед своими болельщиками. Это его момент. Мне остаётся лишь биться, постараться показать свой лучший теннис», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
- 23 апреля 2022
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