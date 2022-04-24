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Свёнтек: Самсонова играла на уровне топ-8

Свёнтек: Самсонова играла на уровне топ-8
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Польская теннисистка Ига Свёнтек, являющаяся первой ракеткой мира, прокомментировала выход в финал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале она обыграла россиянку Людмилу Самсонову, занимающую 31-е место в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 6:7, 6:4, 7:5.

«Матч получился тяжёлым, он напоминал марафон. Были там и удачные моменты, и не очень, но я старалась сохранять концентрацию, находить решения.

Самсонова отлично играла, нужно отдать ей должное. Понятия не имею, как смогла отыграться. Я не хотела сдаваться, продолжала искать решение. На мой взгляд, Людмила сыграла на уровне топ-8. Мы обе вели борьбу до последнего удара. И мне повезло, что удалось сделать брейк при счёте 5:5 в третьем сете», — цитирует Свёнтек пресс-служба WTA.

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