Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова — Вероника Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция финала в Стамбуле

Анастасия Потапова — Вероника Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция финала в Стамбуле
Комментарии

Сегодня, 24 апреля, в Стамбуле (Турция) состоится финальный матч грунтового турнира категории WTA-250, в котором сыграют 122-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова и 29-й номер женского мирового рейтинга Вероника Кудерметова.

Поединок пройдёт на центральном корте Национального теннисного центра Стамбула и начнётся в 15:00 мск.

Счёт личных встреч — 1:0 в пользу Кудерметовой. Вероника выиграла в этом году в четвертьфинале одного из турниров в Мельбурне перед Australian Open — 6:2, 4:6, 6:0.

Отметим, что сегодня состоится ещё один финал с участием россиян: Андрей Рублёв сыграет с Новаком Джоковичем в Белграде.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Анастасия Потапова — Вероника Кудерметова на грунтовом турнире WTA-250 в Стамбуле.

«Была одержима желанием победить Серену!» Как Шарапова в 17 лет заставила рыдать Уильямс «Была одержима желанием победить Серену!» Как Шарапова в 17 лет заставила рыдать Уильямс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022