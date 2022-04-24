Анастасия Потапова — Вероника Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция финала в Стамбуле

Сегодня, 24 апреля, в Стамбуле (Турция) состоится финальный матч грунтового турнира категории WTA-250, в котором сыграют 122-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова и 29-й номер женского мирового рейтинга Вероника Кудерметова.
Поединок пройдёт на центральном корте Национального теннисного центра Стамбула и начнётся в 15:00 мск.
Счёт личных встреч — 1:0 в пользу Кудерметовой. Вероника выиграла в этом году в четвертьфинале одного из турниров в Мельбурне перед Australian Open — 6:2, 4:6, 6:0.
Отметим, что сегодня состоится ещё один финал с участием россиян: Андрей Рублёв сыграет с Новаком Джоковичем в Белграде.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Анастасия Потапова — Вероника Кудерметова на грунтовом турнире WTA-250 в Стамбуле.
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