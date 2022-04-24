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Новак Джокович вновь осудил решение Уимблдона отстранить российских теннисистов

Новак Джокович вновь осудил решение Уимблдона отстранить российских теннисистов
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович снова высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

Данное решение осудили крупнейшие теннисные организации: ATP, WTA, профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA), основанный Джоковичем, и другие.

«Я придерживаюсь того, что сказал ранее: нет никакой необходимости банить спортсменов. В теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию. Мы играем на основе рейтинга, а не национальности. Я поддерживаю заявление ATP и PTPA», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в финал турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия), где сразится с россиянином Андреем Рублёвым.

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