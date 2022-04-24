Теннисисты Даниил Медведев и Александр Зверев посетили чемпионский матч «Баварии»

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и четвёртый номер мирового рейтинга Александр Зверев посетили матч мюнхенской «Баварии», в котором она оформила десятое подряд чемпионство в Бундеслиге.

Вместе с Медведевым на матче присутствовала его жена Дарья, компанию Звереву составила его девушка София. Теннисисты находились на одной трибуне.

Напомним, Медведев ранее перенёс операцию по удалению грыжи. Восстановление может занять у игрока от одного до двух месяцев. Таким образом, Даниил пропускает три крупных грунтовых турнира подряд: в Барселоне, в Мадриде и в Риме.

Отметим, что на данный момент Даниил числится в заявочном листе «Ролан Гаррос». За неделю до соревнований в Париже в рамках тура пройдут два турнира уровня ATP-250 — в Женеве (Швейцария) и Лионе (Франция).

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