Фото: забавная реакция детей Новака Джоковича на выход отца в финал турнира в Белграде

Семья 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича пришла поддержать теннисиста в полуфинале турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

На трибунах были замечены жена Джоковича Елена и их дети – сын Стефан и дочь Тара.

Напомним, Джокович (1) вышел в финал соревнований, обыграв россиянина Карена Хачанова (3) со счётом 4:6, 6:1, 6:2. За титул на домашнем турнире Новак поборется с ещё одним россиянином, Андреем Рублёвым (2).

В трансляцию попала забавная реакция детей на победу отца.

В 2021 году Белград провёл сразу два турнира, Джокович участвовал в обоих. Первые соревнования выиграл итальянец Маттео Берреттини (Новак проиграл россиянину Аслану Карацеву в полуфинале), вторые – Джокович.