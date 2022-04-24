Фото: забавная реакция детей Новака Джоковича на выход отца в финал турнира в Белграде
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Семья 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича пришла поддержать теннисиста в полуфинале турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).
На трибунах были замечены жена Джоковича Елена и их дети – сын Стефан и дочь Тара.
Напомним, Джокович (1) вышел в финал соревнований, обыграв россиянина Карена Хачанова (3) со счётом 4:6, 6:1, 6:2. За титул на домашнем турнире Новак поборется с ещё одним россиянином, Андреем Рублёвым (2).
В трансляцию попала забавная реакция детей на победу отца.
В 2021 году Белград провёл сразу два турнира, Джокович участвовал в обоих. Первые соревнования выиграл итальянец Маттео Берреттини (Новак проиграл россиянину Аслану Карацеву в полуфинале), вторые – Джокович.
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