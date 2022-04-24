Хачанов: Джокович будто умеет за первый сет прочитать тебя, а во втором придумать план

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от первой ракетки мира Новака Джоковича в полуфинале грунтового турнира в Белграде (6:4, 1:6, 6:2).

«Я смотрел два его предыдущих матча. Ему в обоих пришлось отыгрывать сет и брейк. Это его самая сильная сторона. Он будто бы умеет за первый сет прочитать тебя, а во втором придумать план.

Ещё есть ощущение, что он может в нужный момент включиться. В начале матча он играл от обороны, и я этим воспользовался, атаковал и взял первый сет. Но потом он включился, и матч пошёл совершенно по-другому. Я не смог подобрать ключи к его игре.

Во втором сете он заиграл агрессивнее. Он умеет переключаться, это и делает его одним из лучших. Если ты упускаешь шанс, второго не будет, ты проиграешь», — приводит слова Хачанова официальный сайт турнира в Белграде.

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