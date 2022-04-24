Рублёв: Джокович умеет всё, но я буду бороться. Он один из лучших в истории

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего финала с Новаком Джоковичем в рамках грунтового турнира в Белграде.

«Джокович дома, это его турнир, его город. Конечно, болельщики будут на его стороне.

Если честно, я не знаю, какую тактику буду использовать против одного из лучших в истории. Я планирую полностью выложиться и показать свою лучшую игру, буду бороться за каждое очко, а дальше увидим. Больше сказать нечего.

На этой неделе я провёл на корте намного меньше времени, чем Новак. Но в отличие от меня у него очень много финалов, полуфиналов, четвертьфиналов. Больше опыта длинных матчей.

Джокович умеет всё: играть в защите, выигрывать сложные розыгрыши, играть агрессивно. Я буду бороться. Он один из «Большой тройки». Мне повезло, что я имею возможность сыграть с ним», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира в Белграде.

Напомним, финальный матч Джоковича и Рублёва начнётся сегодня, 24 апреля, в 15:00 мск.

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