Камельзон считает, что в финале с Рублёвым у Джоковича есть психологическое преимущество

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от финала турнира ATP-250 в Белграде (Сербия), где россиянин Андрей Рублёв сразится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Андрей Рублёв на грунтовом турнире ATP-250 в Белграде.

«Что касается игры Джоковича и Рублёва, то оба игрока абсолютно заслуженно вышли в финал. Они показали хорошие игры, качественный теннис. Игра между Рублёвым и Джоковичем будет носить высокий профессиональный интерес.

У Джоковича есть преимущество, он стоит психологически выше Рублёва. Джокович есть Джокович, он всё-таки первая ракетка мира. Но сама по себе игра с Новаком в финале — это уже очень престижно», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.