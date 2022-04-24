Камельзон: Джокович проявил себя в наилучшей форме на политической арене

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о словах первой ракетки мира Новака Джоковича.

«На политической арене Джокович проявил себя в наилучшей форме. Я всегда хорошо относился к Новаку, но сейчас я просто перед ним преклоняюсь. Он не подпускает политику к спорту — в этом его правда. Он правильно высказывается. Джокович говорит то же самое, что и мы, но нас уже никто не слушает. Новак вызывает у меня огромное уважение», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию финального противостояния на грунтовом турнире ATP-250 в Белграде: текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Андрей Рублёв.