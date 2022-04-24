Андрей Рублёв: не беспокоюсь о возможности дальнейших санкций после решения Уимблдона

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, опасается ли дальнейших санкций в адрес игроков из России и Беларуси после решения Уимблдона.

Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретила россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Я не беспокоюсь о возможности дальнейших санкций. Я знаю позицию ATP, поэтому надеюсь, что мы сможем продолжать играть. Надеюсь, верное решение будет найдено для всех.

Я здесь не для того, чтобы вступать в баталии или что-то доказывать, я здесь для мира. Будем мы играть или нет, это никак не изменит ситуацию», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода в финал турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия), где сразится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.