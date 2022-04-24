Экс-тренер Джоковича заявил, что Уимблдон могут бойкотировать из-за бана россиян

Финалист Открытого чемпионата Франции 1973 года бывший сербский теннисист Никола Пилич критически высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

Пилич — бывший тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Новака Джоковича. Джокович тренировался под руководством этого специалиста с 12 до 16 лет.

«Борис Джонсон сошёл с ума! Рублёв и Медведев не имеют никакого отношения к Путину, они просто хотят играть в теннис точно так же, как все остальные. Политика слишком глубоко проникла в спорт, считаю, что эта ситуация может быть очень похожа на 73-й год. В том смысле, что кто-то может сказать: «Если эти теннисисты не играют, мы тоже не будем!» В этот момент мне было бы любопытно посмотреть, какова будет реакция Уимблдона», — приводит слова Пилича Ubi Tennis.

Напомним, в 1973 году недавно созданная ATP из-за дисквалификации Пилича объявила бойкот Уимблдону. С турнира снялись 82 человека, включая 12 из 16 сеяных.