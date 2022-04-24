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Дарья Касаткина — о бане Уимблдона: мы разочарованы, но человеческие жизни намного важнее

Дарья Касаткина — о бане Уимблдона: мы разочарованы, но человеческие жизни намного важнее
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26-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

Данное решение осудили крупнейшие теннисные организации: ATP, WTA, профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA), основанный Джоковичем, и другие.

«Конечно, мы, игроки, разочарованы тем, что не сможем принять участия в одном из крупнейших турниров. Но сейчас в мире происходят куда более важные и масштабные вещи. Человеческие жизни намного важнее, это очевидно», — приводит слова Касаткиной Sportschau.

LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям.

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