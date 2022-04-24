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Россиянки Дзаламидзе и Рахимова потерпели поражение в финале парного турнира в Стамбуле

Россиянки Дзаламидзе и Рахимова потерпели поражение в финале парного турнира в Стамбуле
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Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова потерпели поражение в финале турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция) в парном разряде.

Россиянки уступили дуэту чешки Марии Боузковой и испанки Сары Соррибес-Тормо со счетом 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.

За весь матч Дзаламидзе и Рахимова ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц — также ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять брейков при восьми заработанных брейк-пойнтах.

Напомним, в полуфинале парного турнира в Стамбуле россиянки обыграли представительниц Великобритании Алисию Барнетт и Оливию Николлс со счетом 0:6, 6:4, 10:8.

Призовой фонд турнира в этом году составил $ 251 750.

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