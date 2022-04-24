Дарья Касаткина ответила, изменилось ли в туре отношение к россиянам

26-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина ответила, изменилось ли отношение к россиянам в туре после начала военной спецоперации России на Украине.

«Если честно, нет. В туре всё нормально, кажется, ничего не изменилось. Вообще, трудно отвечать на этот вопрос, но мы в безопасном месте благодаря нашим организациям», — приводит слова Касаткиной Sportschau.

Напомним, российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах под эгидой ATP, WTA, ITF в нейтральном статусе. Ранее первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям, стала Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA). Из-за данного решения россияне и белорусы не выступят в числе прочих турниров и на Уимблдоне-2022.