Кафельников: у руля ATP и WTA стоят сильные лидеры. Они будут защищать интересы игроков

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников оценил позиции Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) касательно решения организаторов Уимблдона отстранить россиян и белорусов от турнира в 2022 году. Обе организации осудили действия Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA).
«У руля как ATP, так и WTA стоят сильные лидеры! Я вообще не сомневаюсь в том, что они будут отстаивать и защищать интересы игроков как можно лучше – на корте и ЗА его пределами!» — написал Кафельников в своих социальных сетях.
Напомним, главой ATP является Андреа Гауденци, WTA — Стив Саймон. Ранее WTA отказалась проводить турниры в Китае из-за скандальной ситуации с Пэн Шуай, заявившей о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли и пропавшей после этого на несколько недель.
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