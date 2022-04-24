Векич ответила на слова Цуренко о том, что Рублёва не интересуют события на Украине

Четвертьфиналистка US Open 2019 года, победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде хорватка Донна Векич ответила на критику со стороны украинки Леси Цуренко в адрес россиянина Андрея Рублёва.

Напомним, Цуренко резко высказалась о заявлении Рублёва, в котором он подверг критике решение организаторов Уимблдона не допустить на турнир россиян и белорусов. Кроме того, Андрей заявил, что готов отдать свои призовые за участие в турнире пострадавшим украинцам. «Этого человека не интересует, что происходит в его собственной стране. Вообще. Его также не интересует, что происходит в соседней стране. Впечатляюще», — сказала Цуренко.

«Да, именно поэтому он предложил пожертвовать все свои призовые Украине…» — ответила украинке Векич в социальных сетях.