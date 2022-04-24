Векич ответила на слова Цуренко о том, что Рублёва не интересуют события на Украине

Четвертьфиналистка US Open 2019 года, победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде хорватка Донна Векич ответила на критику со стороны украинки Леси Цуренко в адрес россиянина Андрея Рублёва.
Напомним, Цуренко резко высказалась о заявлении Рублёва, в котором он подверг критике решение организаторов Уимблдона не допустить на турнир россиян и белорусов. Кроме того, Андрей заявил, что готов отдать свои призовые за участие в турнире пострадавшим украинцам. «Этого человека не интересует, что происходит в его собственной стране. Вообще. Его также не интересует, что происходит в соседней стране. Впечатляюще», — сказала Цуренко.
«Да, именно поэтому он предложил пожертвовать все свои призовые Украине…» — ответила украинке Векич в социальных сетях.
- 24 апреля 2022
-
15:29
-
15:08
-
14:55
-
14:39
-
14:03
-
13:55
-
13:26
-
13:10
-
12:41
-
11:59
-
11:45
-
11:33
-
11:14
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:44
-
10:32
-
10:32
-
10:14
-
09:56
-
09:56
-
09:50
-
00:36
- 23 апреля 2022
-
23:45
-
23:23
-
22:52
-
22:27
-
22:20
-
22:00
-
21:55
-
20:44
-
20:34
-
20:25
-
20:01