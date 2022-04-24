Ига Свёнтек завоевала титул в Штутгарте, в финале крупно обыграв Арину Соболенко

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Свёнтек выиграла четвёртый турнир подряд, в котором участвовала. Ранее она завоевала титулы в Дохе, Индиан-Уэллсе и Майами.

В решающем матче Свёнтек (1) обыграла четвёртый номер рейтинга белоруску Арину Соболенко (3) со счётом 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Соболенко — ни одного эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух созданных.

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. В 2021 году турнир выиграла австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.