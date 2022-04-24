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Джокович и Рублёв провели пасхальное битьё яиц вместо жеребьёвки перед финалом в Белграде

Джокович и Рублёв провели пасхальное битьё яиц вместо жеребьёвки перед финалом в Белграде
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович и восьмой номер рейтинга россиянин Андрей Рублёв провели необычную жеребьёвку перед стартом финального матча грунтового турнира ATP-250 в Белграде (Сербия).

Джокович с Андреем устроили битьё яиц — традиционную пасхальную игру. Её суть заключается в том, что два игрока держат в руках по куриному яйцу, предварительно сваренному вкрутую, и бьют их друг о друга. Побеждает тот, чьё яйцо не разбилось.

Отметим, что в яичной битве теннисистов победу одержал Рублёв.

Напомним, по личным встречам Джокович выигрывает у Рублёва — 1:0. Их единственный очный матч прошёл 17 ноября 2021 года на Итоговом чемпионате ATP. Тогда Джокович уверенно победил в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Андрей Рублёв на грунтовом турнире ATP-250 в Белграде.

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